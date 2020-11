États-Unis: cette apicultrice manipule des abeilles à mains nues (vidéos)

Quand on imagine un apiculteur, on pense tout de suite à sa tenue blanche le protégeant des piqûres d’abeilles. Habitant au Texas, Erika est une apicultrice d’un tout autre genre. Dans son travail, elle est régulièrement appelée par des particuliers qui ont découvert chez eux un nid d’abeilles. Elle intervient alors pour les déplacer, rapporte RTL.

Mais pas question pour elle de porter une combinaison pour s’approcher des butineuses. C’est en effet en tenue de ville et à mains nues qu’elle les manipule. Pour déloger le nid, elle cherche, sans protection, la reine de la ruche. Une fois trouvée, elle la déplace sans gant, en vue de lui trouver un nouveau lieu de vie. Toute la colonie suit alors.

Selon RTL, la jeune apicultrice a appris à connaître le comportement des abeilles et a ainsi trouvé une méthode pour travailler en harmonie avec elles. Toujours très douce, respectueuse et lente dans ses mouvements, elle assure ne jamais être piquée. Mais pour de simples spectateurs, son sang-froid et sa maîtrise sont impressionnants. C’est pourquoi Erika a été affublée du surnom « Reine des abeilles » par les médias américains.