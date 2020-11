Aidé par une direction artistique irréprochable, « Watch Dogs Legion » nous plonge dans un univers dystopique dans lequel Londres et le Royaume-Uni ont sombré dans le totalitarisme. Chaque Londonien est unique, possède ses propres capacités, armes mais aussi animations, voix et emplois du temps. Ce sera au joueur de recruter les bons éléments pour mener à bien sa révolution. Le joueur n’interprète plus un unique protagoniste, mais l’ensemble des citoyens de la ville. Un choix audacieux de la part des développeurs, qui a tendance à affaiblir le scénario du jeu. Dans la plus...