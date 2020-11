Le 13 septembre 2016, Johnny Hallyday et quatre de ses « frères » se lancent dans un périple de 7.000 kilomètres à travers les États-Unis. Ce n’est pas leur première équipée sauvage mais ils ignorent encore que ce sera la dernière du Taulier. Deux mois plus tard, on lui diagnostique un cancer des poumons largement métastasé. Il lui reste à peine douze mois à vivre. « Johnny Hallyday, son rêve américain » est sorti la semaine dernière. À la clé, un coffret composé de deux docus, d’un double CD live et d’un titre inédit, qui retrace cette ultime épopée, en chansons et en...