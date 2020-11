Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Cette formule s’applique à Charles et Yvonne de Gaulle dans tous les sens du terme. Leurs 40 centimètres de différence (34, quand elle porte des talons) ne les ont jamais empêchés de demeurer très proches, souvent physiquement, toujours moralement. Quand elle fait sa connaissance, à l’aube des années 20, elle déclare à sa famille : « Ce sera lui ou personne d’autre ! » Il va devenir ce qu’elle aime le plus au monde, et réciproquement. S’il lui adresse des lettres débutant systématiquement par « ma...