Le magazine « qui vous déshabille » revient sous forme de best of. Il a marqué la télé par son style unique. Jean Libon, 74 ans, en a eu l’idée avec Marco Lamensch.

Il faut rappeler à la jeune génération dans quelles conditions « Strip-tease » est né en 1985.

On travaillait à l’époque au magazine de grand reportage « À suivre ». On parcourait le monde à la recherche de sujets évidents. Mais on ne tirait pas assez profit de nos deux instruments de travail formidables qu’étaient la caméra et le Nagra. On faisait soit de la radio filmée, soit du cinéma raté avec une large redondance et une grande frustration parmi nous. En fait,...