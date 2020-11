Donald Trump dit avoir fait une affaire en Ecosse grâce à Sean Connery: les Ecossais contredisent

La mort de Sean Connery a fait l’effet d’une bombe et comme il se doit pour un homme aussi connu, Donald Trump s’est joint aux hommages faits à la star. Le président américain en a même profité pour raconter une petite anecdote à son sujet. Selon lui, s’il a pu construire un hôtel de luxe en Ecosse, c’est grâce à l’acteur né à Edimbourg. Une affirmation à laquelle les autorités locales ont tenu à répondre.

« Pas le moment de tweeter des affirmations idiotes », selon l’ancien Premier ministre écossais

Dans son tweet, Donald Trump précise à ce propos : « C'était un sacré bonhomme avec un caractère bien trempé. J'avais du mal à obtenir des autorisations pour un grand projet en Écosse, lorsque Sean est intervenu et a dit: 'Laissez-le construire ce foutu truc'. C'est tout ce dont j'avais besoin, et à partir de là, tout est allé comme sur des roulettes. Il était tellement admiré et respecté en Écosse et au-delà, que cela a permis d'éviter des années de tourmente. Sean était un grand acteur et un homme encore plus grand ».

Sean aurait-il donc rendu cet énorme service à Donald Trump ? Selon le Guardian, cette histoire est purement et simplement fausse. Oui, Donald Trump a construit un hôtel de luxe en Ecosse en 2008, mais selon un conseiller du comté d’Aberdeen, Martin Ford, l’acteur n’a rien à voir avec cela. « Monsieur Connery n'a pas été impliqué dans la procédure qui a conduit à l'octroi du permis de construire pour un complexe de golf à Menie. Il n'a pas soumis de lettre de représentation au conseil, n'a pas comparu à l'audience de planification ni à l'enquête publique locale ». Si le projet d’hôtel a été accepté, c’est simplement du fait de ses retombées économiques.

Le Premier ministre écossais de l’époque, Alex Salmond, a de son côté fait savoir son mécontentement au journal The National à l’écoute de cette histoire. « La contribution de Sean Connery et son œuvre sont immenses, réelles et durables et tous ceux qui ont une once de classe devrait y songer aujourd'hui. Les hommages proviennent de toutes les sources, mais ce n'est pas le moment de tweeter des affirmations idiotes ou d'y répondre », s’énerve-t-il. Quant au gouvernement écossais actuel, il a prudemment fait savoir à Donald Trump que son tweet n’était pas clair à ce sujet.