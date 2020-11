Steve McQueen et Faye Dunaway, inoubliables dans la V.O. du film. - DR

Considérant que son statut de milliardaire n’est plus que source d’ennui profond, Thomas Crown échafaude un casse résolument parfait, exécuté par une poignée de complices… qui ne se connaissent pas. Le coup réussit et l’enquête piétine alors que le « boss » s’en va planquer le butin en Suisse. Mais il en va bientôt tout autrement lorsque la compagnie d’assurances lésée lui colle une enquêtrice de charme aux fesses, une certaine Vicky Anderson. Laquelle soupçonne très vite le gaillard d’être l’objet de sa quête. Elle entreprend de le séduire et Crown trouve le « jeu »...