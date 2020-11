Nouvelle bourde de Joe Biden : il confond ses petites-filles et présente son fils décédé

Joe Biden s’est à nouveau fait remarquer le 3 novembre dernier lors du dernier meeting de sa campagne. En voulant présenter sa petite-fille Finnegan à la foule, le candidat de 77 ans, un mégaphone en main, a présenté … son fils : « Voici Beau Biden, que beaucoup d’entre vous ont aidé à élire au Sénat du Delaware. » L’ennui, c’est que Beau Biden (46 ans) est décédé d’un cancer du cerveau il y a cinq ans, laissant derrière lui Hallie Olivere et leurs deux enfants, Nathalie Naomi et Robert Biden II.

Il ajoutait ensuite : « Voici ma petite-fille Nathalie. Oh non attendez, ce n’est pas la bonne. » Cette fois, il s’agissait en effet bien de Finnegan, 20 ans, la fille de son fils Hunter Biden et non de Nathalie, 16 ans, la fille de Beau Biden.

Selon Purepeople.com, le démocrate s’était rendu sur la tombe de son fils plus tôt dans la journée à Greenville, dans le Delaware. Longtemps procureur du Delaware, il voyait en lui son successeur et un potentiel futur président.