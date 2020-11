Kanye West se présentera aux élections américaines de 2024

Avec moins de 60.000 voix et 0,4 % des suffrages (Associated Press), Kanye West a été forcé de reconnaître sa défaite ce mercredi. Un échec qui ne le freine cependant pas dans son élan puisqu’il déclarait dans la foulée son intention de se présenter aux présidentielles de 2024. « Welp Kanye 2024 », écrit-il sur son compte Twitter. Selon Purepeople.com, le terme « Welp » mélange les mots anglais « well » et « help » et traduit les sentiments d’abandon et d’espoir de la star.

Le rappeur a également indiqué avoir voté pour la première fois cette année : « Aujourd'hui, je vote pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c'est pour quelqu'un en qui je crois vraiment... moi. »

Rappelons qu’il ne pouvait mathématiquement pas remporter cette course à la maison blanche au vu du retard de sa candidature. Il avait également levé 11,5 millions de dollars pour mener à bien sa campagne.