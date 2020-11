Quand la conseillère spirituelle de Donald Trump se lance dans une prière enflammée (vidéo)

L’attente se fait très longue pour les Américains, qui ne savent toujours pas, deux jours après s’être rendus aux urnes, qui sera leur président pour les quatre années à venir. Même si le démocrate Joe Biden semble être en position de favori, le camp du républicain Donald Trump n’est pas près d’abandonner.

Cette nuit, c’est la conseillère spirituelle de l’actuel locataire de la Maison-Blanche qui y est allée de son petit geste de soutien. Paula White, prédicatrice et télé évangéliste, s’est lancée mercredi soir dans une prière enflammée. La séquence a été filmée et tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voit donc Paula White, les yeux à moitié fermés, agitant ses bras avec énergie et répétant qu’elle entend « un son de victoire ». « Dieu dit que c’est fait ! », martèle-t-elle, « J’entends la victoire, la victoire, la victoire, dans les couloirs du paradis ». « Des anges nous sont envoyés maintenant, d’Afrique, d’Amérique du Sud. Ils arrivent ! Du renfort angélique ! », continue de crier la prédicatrice, complètement plongée dans sa prière. Elle fait aussi part de son combat envers « les confédérations démoniaques qui tentent de voler l’élection » à Donald Trump.

Publiée sur Twitter, la vidéo de cette « prière passionnée » a été vue plus de 12 millions de fois en huit heures. La plupart des internautes sont restés scotchés devant les images, se moquant de la conseillère. « Elle devrait passer au déca », s’est moqué l’un d’eux, « On croit rêver », a rajouté un autre. Plusieurs personnes se sont aussi amusées à mettre la prière de Paula White en musique. Et ceci n’est qu’un léger aperçu des réactions sur Twitter, où la télé évangéliste est même comparée à une sorcière.