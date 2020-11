L’émission culte «Y’a que la vérité qui compte» prépare son retour en télé (vidéo)

Diffusé entre 2002 et 2006 sur TF1, le programme de Pascal Bataille et Laurent Fontaine « Y’a que la vérité qui compte », se refait depuis peu une seconde jeunesse sur les réseaux sociaux.

Le compte Facebook Imineo, diffuseur de contenus vidéos, rediffuse en effet régulièrement des extraits remontés des épisodes de l’émission, et ça cartonne. « Dès la mise en ligne en septembre, j’ai reçu des dizaines de messages par jour sur mes réseaux sociaux pour me demander des nouvelles », a expliqué Laurent Fontaine au Parisien, « Aujourd’hui, tout le monde m’en reparle, de ma boulangère à mon fils qui a 20 ans… Ça prouve que ces histoires intimes, dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître, sont intemporelles ».

Pour rappel, le principe de « Y’a que la vérité qui compte », parfois critiqué par le passé, était de faire se rencontrer deux personnes sur le plateau, dont une ne savait pas qui l’avait fait venir dans l’émission. L’invité en question se retrouvait devant le public, face à un rideau, derrière lequel était installé son interlocuteur mystère, qui lui révélait ensuite, via écrans interposés, qui il était et pourquoi il l’avait fait venir. Pendant quatre ans, toutes sortes d’histoires ont ainsi été dévoilées devant Laurent Fontaine et Pascal Bataille, de celle d’un père ayant abandonné sa fille à celle d’une copine voulant reconquérir son ex, en passant par le frère inconnu désirant rencontrer sa sœur, entre autres.

De retour sur Facebook depuis septembre, le programme cumule donc les millions de vues. De quoi donner des envies de come-back au duo d’animateurs de l’époque, et à la société qui a racheté les images du programme, Studio 120. Au Parisien, le patron de la boîte Benoît Buia a confié son intérêt pour un retour en télé : « Compte tenu de l’engouement et de la demande des internautes, pourquoi ne pas mettre sur pied un projet ? Deux groupes de médias privés sont intéressés même si, pour l’instant, rien n’est concret ». On n’aura pas plus d’informations pour l’instant, mais Laurent Fontaine et Pascal Bataille sont visiblement partants eux aussi. « Nous en avons parlé avec Pascal », a confirmé le premier des deux, imaginant notamment « un prime time pour les 20 ans du programme ». Même son de cloche chez Pascal Bataille, qui « plaisir à réenregistrer ». « Mais, il faudra, cette fois, une vigilance accrue avec la caisse de résonance des réseaux sociaux, qui n’existaient pas à l’époque. Il faudra encore plus protéger les participants aujourd’hui », a-t-il prévenu.