À la télé ce soir: «Meurtres à la Pointe du Raz» et «Le grand départ»

« Deadpool 2 », à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

L’univers des superhéros en général et ceux de la Marvel en particulier devaient ne pas se remettre d’une telle entreprise d’autodestruction parodique égratignant joyeusement tout le cinéma d’action. Un cocktail pourtant de nature à séduire tout cinéphile qui se respecte. On connaît d’ailleurs la réponse : vu les recettes, il y aura un nº3…

« Créance de sang », à 22h35 sur 13ème Rue - Trois étoiles

Scénariste du sublime « L.A. Confidential », Brian Helgeland est aussi celui de ce thriller aussi classique qu’efficace, succédant à « Space Cowboys » et précédant l’encensé « Mystic River » dans la filmo du grand Clint, toujours aussi éclectique dans ses choix.

« Contagion », à 20h10 sur Tipik - Deux étoiles

L’auteur de « Kafka » et de « Solaris » n’y va pas de main morte avec ce terrible scénario catastrophe pandémique conçu et réalisé quasiment comme un reportage. Glaçant, interpellant mais un peu trop démonstratif, comme souvent dans la politique-fiction. Et aussi, hélas ! d’une incroyable actualité…

« Les morfalous », à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

Inspirée par « De l’or pour les braves » de Brian G. Hutton, cette « comédie de guerre » fut l’antépénultième collaboration de Michel Audiard dans l’art de l’écriture pour le cinéma. En pleine gloire, « Bébel » en fait cinq tonnes et Marie Laforêt apparaît pour la dernière fois dans un rôle mémorable.

« Samba », à 23h00 sur France 2 - Deux étoiles

Avec cette intrigue d’un travailleur illégal menacé d’expulsion, les auteurs des « Intouchables » ont au moins réussi à récupérer un Omar Sy impeccable après ses écarts californiens ! C’est touchant, sympa et plutôt bien visé.

« Knock », à 21h05 sur France 2 - Une étoile

Le « drame » du sympathique Omar Sy est qu’on le met un peu trop à toutes les sauces, cette fois dans un rôle immortalisé par Louis Jouvet, d’abord au théâtre puis dans le film de 1951 réalisé par Guy Lefranc. Un téléfilm de luxe guère désagréable mais qui n’apporte rien de bien neuf à l’œuvre de Jules Romains.