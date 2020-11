Perdu par un pigeon voyageur il y a 110 ans, un message militaire allemand ressurgit en Alsace

Le message, protégé dans « une petite capsule d’aluminium », a été retrouvé par hasard en septembre dans un champ d’Ingersheim (Haut-Rhin) par un couple en balade. Sur les conseils de proches, le couple a remis la capsule et son message au musée du Linge, situé non loin du lieu de la trouvaille, a expliqué à l’AFP Dominique Jardy, le conservateur du Mémorial du Linge d’Orbey. Ce musée est dédié à la bataille qui a opposé en 1915 Français et Allemands sur le versant alsacien du massif des Vosges.

À l’intérieur de la capsule, un message manuscrit très bien conservé, rédigé en allemand sur une « sorte de papier calque », dans une écriture proche du gothique et difficilement compréhensible, explique M. Jardy, confirmant des informations du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). « Lorsque le permanent (du musée) m’a appelé, j’ai dit : ‘P… !’ Une trouvaille comme ça, c’est hyper rare », s’enthousiasme Dominique Jardy, qui confie que « en quarante ans », il n’a « jamais vu ça ».