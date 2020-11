À la télé ce soir: «Pupille» ou «Une famille à louer» (vidéos)

Alice a 40 ans et cela fait dix ans qu’elle se bat pour devenir mère adoptante. Un jour, elle apprend la bonne nouvelle : Théo, 3 mois, va lui être confié. Mais, avant que le bébé ne devienne son enfant, elle doit rencontrer une assistante sociale et attendre la décision des services de l’État…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Rambo : First Blood », à 21H15 sur C8 – quatre étoiles

de Ted Kotcheff (1982)

Trouvant le script respectivement trop violent et pas assez sauvage, Dustin Hoffman et Al Pacino ont refusé le rôle qui fut aussi proposé à Steve McQueen (qui vivait ses derniers mois), Clint Eastwood, Robert De Niro, Jeff Bridges, Michael Douglas et même Terence Hill, avant que le réalisateur ne suggère lui-même Sylvester Stallone. Face à des critiques mitigées, le grand public décida lui-même d’en faire un film culte, comme ce fut le cas pour le premier « Mad Max ». Autant de futurs « pilotes » qui auraient pu – dû ? – se suffire largement à eux-mêmes.

« La reine Margot », à 20H50 sur FRANCE 5 – trois étoiles

de Patrice Chéreau (1993)

Librement inspiré d’Alexandre Dumas père, cette hallucinante et sanguinolente descente dans l’enfer des guerres de religion post-médiévales et du fameux massacre de la Saint-Barthélémy remporta cinq Césars dont celui de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani en tête d’un casting devenu plus éblouissant encore avec le recul. Aux antipodes, une Virna Lisi aussi géniale que méconnaissable en Catherine de Médicis (César du meilleur second rôle féminin) et Valeria Bruni-Tedeschi en courtisane… figurante.

« Jack Reacher : Never Go Back », à 20H00 sur CLUB RTL – deux étoiles

d’Edward Zwick (2016)

Après hésitation, le héros du Britannique Lee Child est de retour sous les traits de Tom Cruise, également coproducteur et cette fois devant la caméra de l’auteur du « Dernier samouraï » succédant à Christopher McQuarrie. Et c’est l’athlétique Cobie Smulders – la Maria Hill des « Avengers » et « Captain America » – qui incarne sa partenaire « obligée » dans cette course-poursuite intense, dramatique, spectaculaire et très classique, pimentée par la présence dans le jeu de quilles d’une ado incarnée par la blonde Danika Yarosh, venue en droite ligne de « New York, unité spéciale ».

« Une famille à louer », à 21H05 sur FRANCE 3 – deux étoiles

de Jean-Pierre Améris (2015)

La rencontre entre Benoît Poelvoorde et Virginie Efira ne manque ni d’arguments ni de charme, dans cette sympathique et originale bluette démontrant d’une part et une fois de plus que l’argent ne fait pas nécessairement le bonheur tout en y contribuant sérieusement et, d’autre part, surtout, que l’auteur lyonnais des très différents « Émotifs anonymes » et « Marie Heurtin » peut passer d’un genre à l’autre avec un naturel joliment affirmé.