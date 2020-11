«Lockdown» élu mot de l’année du dictionnaire anglais Collins

« Lockdown » (confinement, en français) figure dans une liste de dix autres mots – dont plusieurs liés à la pandémie – établie par les lexicographes de Collins qui étudient l’évolution de la langue anglaise. Collins a enregistré plus de 250.000 utilisations du mot « Lockdown » en 2020, contre seulement 4.000 l’année précédente.

« La langue est le reflet du monde qui nous entoure et 2020 a été dominée par la pandémie mondiale », a souligné Helen Newstead, consultante en contenu linguistique chez Collins, dans un communiqué. « Nous avons choisi ‘confinement’ comme mot de l’année car il résume l’expérience partagée par des milliards de personnes qui ont dû restreindre leur vie quotidienne pour contenir le virus », a-t-elle ajouté. Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé par la pandémie en Europe avec plus de 49.000 décès, les habitants de l’Angleterre sont à nouveau confinés depuis le 5 novembre, pour un mois, après un premier confinement décrété fin mars.