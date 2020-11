Après quatorze garçons, une Américaine donne enfin naissance à une fille

Kateri et Jay Schwandt se sont rencontrés durant leur adolescence. Ils se marient en 1993, mais avant même d’avoir fini leurs études, ils sont déjà parents de trois enfants. Les grossesses se suivent au fil des années, avec toujours un point commun : Kateri met au monde uniquement des garçons. Mais après quatorze fils, la maman de 45 ans originaire du Michigan a enfin donné naissance la semaine dernière… à une petite fille, rapporte 7sur7.

Toute la famille est ainsi comblée et la nouvelle venue concrétise ainsi le rêve du couple. « Cette année fut mémorable à bien des égards, mais Maggie Jayne est le plus beau cadeau que l’on puisse avoir », a expliqué le papa à USA Today. Si Kateri et Jay n’arrivaient pas à avoir de fille jusqu’ici, ils étaient toutefois devenus grands-parents il y a deux ans d’une petite fille.

La famille Schwandt est célèbre aux États-Unis car ils disposent de leur propre émission télé, « 14 Outdoorsmen », diffusée sur internet sur la chaîne « MyOutdoorTV.com », consacrée à la chasse. Cette passion est en effet partagée par l’ensemble de la tribu, ajoute 7sur7.