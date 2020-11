À la télé ce soir: «Le dernier diamant» ou «Sex Friends» (vidéos)

Adam et Emma entament une relation qu’ils souhaitent l’un et l’autre ne pas voir évoluer en quelque chose de sérieux. Ils mettent en place une série de règles qui leur évitera de verser dans le sentimentalisme. Cependant, l’amour s’invite malgré tout, remettant en cause les termes de leur arrangement…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le dernier diamant », à 20H55 13ème RUE – trois étoiles

d’Eric Barbier (2014)

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette coproduction franco-belgo- luxembourgeoise partiellement tournée à l’hôtel Métropole lorgne avec un certain brio vers la saga « Ocean’s Eleven » ! Bien écrit, truffé de rebondissements spectaculaires et jubilatoires, l’ouvrage tient remarquablement la route et ce d’autant mieux que l’improbable couple formé par Yvan Attal et Bérénice Bejo retombe toujours sur ses pattes. On a droit en sus à un macabre caméo de notre regrettée Annie Cordy. Une excellente surprise.

« Le dernier rempart », à 20H00 CLUB RTL – deux étoiles

de Kim Jee-Woon (2013)

Après dix années d’une absence due au maïorat de Los Angeles, voici le grand retour d’Arnold Schwarzenegger aux affaires, dans cette amusante série B mi-polar mi-western plutôt efficace, avec la présence plus que décorative d’Eduardo Noriega et de Forest Whitaker.

« Ducobu 3 (1ère TV) », à 20H30 sur BE 1 – deux étoiles

d’Elie Semoun (2020)

Tournée dans une école ixelloise et dans un studio de Vilvorde, cette coproduction franco-belge est drôle, sympathique et même émouvante dans son épilogue : quoique tardif, ce troisième opus de la saga tirée de la bédé de nos Bruxellois Godi et Zidrou voit le seul rescapé des génériques originaux jouer le professeur Latouche, son acariâtre mère, et même un troisième personnage, tout en passant également pour la première fois derrière la caméra.

« Les Minions », à 21H05 sur FRANCE 4 – deux étoiles

de Kyle Balda et Pierre Coffin (2015)

À l’image des « Pingouins de Madagascar », les producteurs ont profité du potentiel de sympathie dégagé par la tribu accessoire de « Moi, moche et méchant » pour la faire passer à l’avant-plan. Le résultat est inégal mais totalement hilarant dans le quart d’heure d’introduction repassant l’histoire de la création, et dans la caricature de Sa Gracieuse Majesté qui a dû elle-même rire de bon cœur ! Dans la VF, Guillaume Canet et Marion Cotillard se donnent la réplique.

« X-Men Origins : Wolverine », à 21H15 sur C8 – deux étoiles

de Gavin Hood (2009)

Sans doute décevant pour les aficionados de la saga, cet épisode hors-série focalisé sur le plus incontrôlable et torturé de la bande se rapproche assez près du… « Rambo » initial de Ted Kotchef. Raison pour laquelle il séduira sans doute davantage le grand public en général.