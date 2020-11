Il aura donc fallu quatre jours pour connaître le nom du 46e président des États-Unis, Joe Biden. Les Américains ont dit « Goodbye » à Donald Trump, qui leur a offert un dernier spectacle pitoyable, refusant de reconnaître sa défaite. La plus grande démocratie du monde a été tournée en ridicule par ce président sortant qui exigeait qu’on arrête le comptage des voix dans les États où le résultat lui était défavorable… On croyait avoir tout vu de la part du cow-boy Donald, mais on se trompait. Même les grandes télévisions américaines ont dû stopper la retransmission de ses discours...