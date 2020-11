Souffrant d’Alzheimer, une ancienne ballerine se rappelle une chorégraphie du Lac des Cygnes en entendant un air de Tchaïkovski (vidéo)

« Música para despertar » (« La musique pour éveiller ») est une association espagnole qui utilise la musique pour tenter de lutter contre les pertes de mémoires et raviver les souvenirs. Dans cette optique, l’organisme a publié sur Youtube une vidéo très émouvante. Sur les images, on découvre Marta C. González, une ancienne danseuse de ballet espagnole, souffrant d’Alzheimer. Elle avait notamment dansé à New York dans les années 60

Au son du Lac des Cygnes du compositeur russe Tchaïkovski, la senior s’anime, rapporte BFM TV. Bien qu’en fauteuil roulant, elle reconnaît la musique et se rappelle des mouvements de la chorégraphie qu’elle effectuait il y a bien longtemps. Sous le coup de l’émotion, l’ancienne danseuse semble pratiquement entrer en transe, répétant les gestes avec beaucoup de précision. Pour le prouver, une vidéo récente d’une ballerine a été mise en parallèle. Marta C. González explique ensuite comment il faut placer les pointes des pieds pour danser correctement.

La séquence touchante avait été tournée à Valence l’année dernière. Depuis, la vieille dame s’est éteinte. Si les membres de l’association ont décidé de publier la vidéo, c’est parce qu’ils estiment que cette expérience est « l’une des plus impressionnantes jamais vécues ». « La mémoire musicale et la capacité à ressentir des émotions sont les derniers attributs d’un cerveau blessé par Alzheimer à disparaître », explique également « Música para despertar » sur son site. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été touchés par ce moment de grâce.