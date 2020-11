La vidéo de supporters de Joe Biden célébrant sa victoire sur «All I Want For Christmas is You» de Mariah Carey fait le buzz

Suite à la victoire de Joe Biden face à Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine ce week-end, les supporters démocrates ont célébré l’événement à travers tout le pays. Partagée sur les réseaux sociaux, une vidéo d’une fête en particulier a particulièrement attiré l’attention des internautes. On peut ainsi voir une fiesta improvisée dans une station-service de Los Angeles qui a duré toute la journée. Déchaînés, les supporters masqués ont notamment dansé sur « I Want For Christmas is You » de Mariah Carey, indique BFM TV.

La chanteuse elle-même a d’ailleurs partagé les images. « Je suis tombée là-dessus hier soir tandis que je célébrais moi-même ! Je regarde ça et je partage ces sentiments de joie et de bonheur avec vous tous ! Rappelons-nous de rester prudents afin de pouvoir passer le Noël le plus festif qui soit ! », a-t-elle écrit. D’autres stars ont également retweeté la vidéo qui fait désormais le buzz.

À l’origine de cette célébration, deux comédiens et scénaristes : Demi Adejuyigbe et Addie Weyrich. « Lorsque vous gagnez, vous et toutes les personnes que vous aimez – ou qui aiment les mêmes choses que vous – sortent dans la rue et créent un merveilleux chaos. Il y a quelque chose d’agréable et d’optimiste à se dire : ’C’est un moment plein de joie et il (Donald Trump, ndlr) n’est pas là du tout. Nous ne sommes plus obligés de l’écouter. Il ne compte plus et il n’est plus important’. Cette vidéo montre une joie pure, de l’amour (…) et des gens qui se cassent la voix sur une chanson de Noël en novembre. Il n’y a aucune haine, seulement de la joie », a ainsi expliqué Addie Weyrich à Refinery29.

Elle a ajouté que sa voiture, sur laquelle de nombreuses personnes ont dansé, avait subi quelques dégâts. Spontanément, des gens lui ont envoyé de l’argent pour payer les réparations. Le surplus sera envoyé à une association qui aide les personnes sans-abri, a annoncé l’actrice.