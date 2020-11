À la télé ce soir: «Le Voyageur» et «Démasqué de Pablo Andres»

Lorsque Thomas Bareski débarque dans un village des Vosges, où un violent assassinat a été perpétré six ans auparavant, il découvre un village fantôme. Le meurtre de la famille Schal lui n'a toujours pas été résolu. Bareski décide de relancer l'enquête afin de comprendre ce qui est arrivée aux parents et à leurs deux enfants afin que la bourgade puisse enfin retrouver la paix…

Après avoir rempli Forest National avec son premier spectacle, Pablo Andres revient sur scène avec un tout nouveau spectacle, réunissant une horde de personnages aussi absurdes qu'attachants : l'agent Verhaegen, le rappeur MC Furieux et l'insupportable Jerem Floquet. Leur point commun ? Ce sont des anti-héros loufoques, nés dans le cerveau visiblement fort fréquenté d'un Pablo Andres plus fédérateur que jamais.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Revenant », à 21h05 sur France 3 - Trois étoiles

Tiré d’un roman lui-même inspiré d’une légende amérindienne, ce drame épique révèle une autre facette du talent de l’auteur de « Birdman », lui valant un second Oscar consécutif, idem pour son directeur de la photographie, le Mexicain Emmanuel Lubezki. Quelque part entre « Delivrance », « Jeremiah Johnson » et « Dersou Ouzala », ce drame aux dialogues contenus et d’une intensité hors norme n’évite ni la violence la plus crue – et parfaitement de circonstance ! – ni la brillante démonstration qu’en fin de compte, l’homme reste –et de loin– son pire prédateur. La troisième statuette a été attribuée à Leonardo DiCaprio, dont le charisme continue décidément à s’épanouir d’un titre à l’autre.

« L’outsider », à 22h30 sur La Trois - Trois étoiles

L’auteur des « Choristes » à tout jamais jalousé change de registre avec ce thriller financier évoquant l’« affaire Kerviel » du nom de ce fameux « trader » français qui, en 2008, a failli faire s’écrouler la sacro-sainte Société Générale. Une belle « claque » dénonçant parfaitement le caractère dangereux – pour ne pas dire immoral – des milieux boursiers qui en fin de compte n’en ont jamais été à un cataclysme près.

« Thérèse Desqueyroux », à 13h40 sur Arte - Deux étoiles

Cinquante ans après celle de Georges Franju avec Emmanuelle Riva, cette nouvelle adaptation d’un beau classicisme du célèbre roman de François Mauriac est aussi la dernière réalisation de son auteur : un film d’ambiance très réussi où Andrey Tautou se démarque joliment de ses manies.