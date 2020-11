Ne pouvant voir sa femme à l’hôpital, cet Italien de 81 décide de jouer de l’accordéon à sa fenêtre (vidéo)

Ne pas pouvoir ses proches à l’hôpital à cause du Covid peut être un crève-cœur. Alors que la deuxième vague de coronavirus fait rage, cette situation se fait de plus en plus courante. En Italie, les centres de soins ont ainsi limité au maximum les visites pour éviter toute contamination. Pour Stefano Bozzini, un Italien de 81 ans, cela veut dire qu’il ne peut pas voir sa femme à l’hôpital de Castel San Giovanni, près de Plaisance, même pas une seule fois. Décidé à ne pas rester éloigné longtemps de sa bien-aimée, Stefano a donc décidé de lui témoigner son amour et son soutien depuis la cour de l’hôpital.

Être ensemble malgré le Covid

Comme l’explique son fils, Maurizio, via Facebook, Stefano a demandé si, malgré les restrictions sanitaires, il était possible de s’installer pendant 5-10 minutes à l’extérieur de l’édifice, près de la fenêtre de sa femme. Le but : jouer à cet endroit-là deux ou trois chansons à l’accordéon.

Faveur accordée et voilà Stefano assis sur une chaise, coiffé d’un chapeau à plumes en référence à l’armée italienne des Alpins dont il a fait partie, et avec son instrument évidemment. En reprenant les morceaux appréciés par sa femme, il a réalisé un petit concert dont a pu profiter toute une partie des personnes présentes dans l’hôpital. La vidéo, filmée par la fille de Stefano, a ensuite été mise sur Facebook et est devenue virale, et ce même au-delà des frontières de l’Italie. Des Philippines à la France en passant par le Japon, le monde entier s’émeut de cette preuve d’amour en période de Covid-19.