Le retour surprise d’un personnage emblématique dans «Grey’s Anatomy» (vidéo)

« C’est vraiment, réellement, en train de se passer ». C’est de cette façon qu’ABC a dévoilé ce vendredi un avant-goût du prochain épisode de « Grey’s Anatomy » aux Etats-Unis, comme pour convaincre les fidèles de la série que ce n’est pas du bluff. Et en effet, ces derniers ont de quoi être sous le choc puisqu’ils vont pouvoir retrouver un personnage qui est pourtant mort : Derek Shepherd.

Un personnage seulement à moitié ressuscité

Cela fait en effet six saisons que le docteur Shepherd, incarné par Patrick Dempsey, est décédé de façon brutale. Les fans ne s’attendaient donc pas à le voir revenir. La production aurait-elle donc fait « ressusciter » ce personnage très populaire grâce à un tour de passe-passe ? Oui et non. Oui parce que Meredith Grey retrouve bel et bien son bien-aimé. Et non parce qu’en réalité, il s’agit d’un songe, alors qu’elle est évanouie à l’hôpital.

Le message d’ABC joue donc ironiquement avec les mots puisque la scène n’est pas vraiment « en train de se passer », du moins selon le point de vue. Mais une chose est sûre : cela provoquera une grande vague de nostalgie chez les fans qui ne manqueront sûrement pas de voir ce retour plus ou moins fugace de leur héros.