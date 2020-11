Comment est née l’ « Opération Papa Noël » ? L’idée a émergé un peu par hasard. Nicolas et moi-même venons de milieux plutôt modestes. Je n’ai personnellement jamais manqué de rien mais j’ai grandi dans un logement social et je sais que mes parents n’ont pas toujours eu de quoi nous gâter autant qu’ils l’auraient souhaité. Du coup, il y a 5 ans d’ici, quand nos enfants ont été littéralement couverts de friandises et de cadeaux pour la Saint-Nicolas, l’envie de partager et d’en faire profiter des familles moins favorisées nous est venue tout naturellement. Nicolas a...