La passion entre le président américain Franklin D. Roosevelt et la princesse héritière Märtha de Norvège fait l’objet d’une série télévisée.

La princesse Ingeborg de Suède (à g.), mère de la reine Astrid, et la princesse Märtha de Norvège, sœur d’Astrid. - Photonews

Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, la princesse héritière norvégienne en exil Märtha (jouée par Sofia Helin) transcende ses obligations protocolaires pour influencer la décision du président Roosevelt (Kyle MacLachlan) d’entrer en guerre et d’y mettre fin. - DR

Elle ne figurait dans aucun manuel scolaire. L’histoire d’amour très méconnue entre le président américain Franklin D. Roosevelt et la princesse héritière Märtha de Norvège fait l’objet d’une série télévisée. Kyle MacLachlan incarnera le président américain face à l’actrice suédoise Sofia Helin. Il a fallu neuf ans de travail, dont six ans à fouiller des archives, pour réaliser la série norvégienne « Atlantic crossing », qui raconte cette romance sur fond de Seconde Guerre mondiale. « Les procédures de recherche ont été très élaborées et assez difficiles car il y avait...