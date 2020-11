À la télé ce soir: «Death Wish» et «L’esprit de famille»

Paul Kersey, chirurgien urgentiste respecté, mène une existence de rêve, auprès de sa femme et de sa fille. Son existence est bouleversée quand sa femme est tuée lors du cambriolage de leur maison. Assoiffé de vengeance, il tente de retrouver les assassins et de les éliminer les uns après les autres...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Usual Suspects » à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Ce thriller d’ambiance hors norme qui fit de Kevin Spacey une vraie star du jour au lendemain doit l’essentiel de son génie au brillant script original de Christopher McQuarrie, futur réalisateur de « Jack Reacher » et des « Mission impossible » 5, 6 et bientôt 7, dont la sortie est programmée pour novembre 2021.

« Mon nom est personne », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

Après l’échec commercial d’« Il était une fois la révolution », Sergio Leone fit un pas de côté en se contentant de produire et scénariser ce dernier grand classique du western spaghetti, genre dont il fut le principal créateur. En fait, il fut bien présent sur le tournage et réalisa lui-même les séquences les plus cocasses, dans un climat contrasté d’hommage et d’humour, avec toujours le génie musical du regretté – à jamais – Ennio Morricone.

« Casino Royale », à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

Le « reboot » prétendument attendu de la saga, sous l’égide de Daniel Craig, le dépoussiéreur de service, et devant la caméra du réalisateur de « Goldeneye ». On a du coup droit à un vrai thriller spectaculaire et incroyablement réaliste, ce qui est à vrai dire un comble pour un James Bond ayant effectivement laissé au vestiaire toute forme d’humour et de dérision.

« Panic Room », à 23h30 sur France 2 - Trois étoiles

Deux heures d’un suspense intense et absolu autour d’un mini-bunker installé dans une demeure de luxe où ont trouvé refuge une mère et sa fille assaillies par d’impitoyables cambrioleurs : tout le savoir-faire de l’auteur de « Seven » et « Fight Club », et un rôle en or massif pour Jodie Foster.

« Mirrors », à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

Après le remake de « La colline a des yeux » du grand Wes Craven, le réalisateur parisien s’est lancé avec succès dans ce récit original coécrit par son complice habituel Grégory Levasseur. Un bon film d’horreur où l’ambiance et le cadre comptent autant si pas davantage que les effets spéciaux.