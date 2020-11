Un ex-employé d’Amazon crée une appli pour traduire les miaulements de votre chat (vidéos)

L’application, dénommée MeowTalk et déjà disponible sur Apple et Androïd en version bêta, permet d’analyser les bruits émis par votre animal et de les retranscrire, que ce soit en anglais ou en français. Mais ne pensez pas que cela permettra à votre chat de vous partager sa dernière réflexion philosophique sur le cours de ses journées. L’application peut identifier jusqu’à neuf intentions en fonction des miaulements. Cela veut dire que vous pourrez savoir quelle est son humeur ou la teneur de sa demande.

Une application vraiment efficace ?

Du côté des éthologues, on reste sur la réserve, comme le fait savoir Eva Morand, une comportementaliste pour chats dont l’interview par Ouest-France est relayée par la RTBF. Elle estime ainsi que l’application représente plus « un gadget » qu’autre chose. « Les chats s’adaptent beaucoup à leurs propriétaires, ça me paraît compliqué de traduire sans avoir de contexte », dit-elle.

Javier Sanchez ne nie d’ailleurs pas le problème. « Chaque chat a également sa propre vocalisation et son vocabulaire de miaulements qui vont au-delà de ces neuf intentions générales », précise-t-il par exemple la notice de l’application. Pour pallier au problème de contexte, il est donc demandé à l’utilisateur de donner quelques informations lors des premiers enregistrements de miaulement. Cela permet d’améliorer la précision de l’interprétation et de s’adapter au chat en question. Si l’application obtient un certain succès, Javier Sanchez a déjà fait savoir qu’il comptait mettre au point un collier pour permettre une traduction en temps réel. Encore faut-il que votre chat se décide à miauler pour faire connaître plus explicitement ses pensées.