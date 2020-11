Il perd le goût avec le Covid-19 et mange tout et n’importe quoi (vidéo)

Pour ceux qui ne développent pas une forme grave du Covid-19, c’est un des aspects les plus handicapants. Les malades perdent à la fois le goût et l’odorat et parfois, cela met longtemps à revenir. Pour certains, cette gêne est d’ailleurs le seul symptôme du coronavirus. C’est le cas de Russell Donnelly, un trentenaire du New Jersey, qui a eu l’idée d’en profiter… pour ingurgiter l’immangeable. La vidéo a immédiatement eu un grand succès sur TikTok.

« Quel virus bizarre »

Juste après avoir précisé qu’il n’a rien si ce n’est qu’il ne sent rien en mangeant, Russell Donnelly se montre en train de croquer à pleines dents un oignon rouge. A peine a-t-il fini d’avaler qu’il se racle la gorge avec un bon verre de jus de citron. Et alors que l’oignon n’est toujours pas totalement passé, il a l’idée de terminer son petit « apéro » avec une cuillérée de pâte à l’ail. Qu’est-ce qu’il pense de cette dégustation ? « Rien, quel virus bizarre », dit-il sans sourciller.