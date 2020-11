À la télé ce soir: «Le meilleur pâtissier» en mode USA ou la série «Bodyguard» (vidéo)

Pour cette 6e semaine de concours, les neuf pâtissiers amateurs vont tenter de concrétiser leurs rêves d’eldorado directement en Amérique ! Au pays de l’Oncle Sam, ils devront voir grand et dompter les recettes des classiques américains : cheesecakes, brownies et autres carrot cakes.

Le vétéran de guerre David Budd se retrouve chargé de la protection de l’ambitieuse Julia Montague, Secrétaire d’État à l’Intérieur. Il méprise sa politique, mais doit faire son métier. La menace terroriste plane sur la Grande-Bretagne. Mais David Budd serait-il finalement celui que la politicienne doit craindre le plus ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Mission évasion, à 20h35 sur Tipik – Trois étoiles

de Gregory Hoblit (2002)

Il est navrant que le titre français dévoile bêtement la clé de ce superbe film de guerre à l’ancienne mêlant des thèmes bien plus contemporains qu’il n’y paraît. Il n’empêche : on a droit en fin de compte à un double suspense et à un double duel dans une ambiance de tension tout à fait exceptionnelle.

Cold War, à 20h55 sur Arte – Trois étoiles

de Pawel Pawlikowski (2018)

Prix de la mise en scène à Cannes et sacré meilleur film européen de l’année, ce mélodrame en noir et blanc s’est incliné devant « Roma » de Cuaron à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Une plongée dans un univers contrasté, judicieusement souligné par le choix d’une BO partagée entre musique folklorique de l’Est et jazz émergeant de l’Ouest. Un film rétro à l’extrême mais formellement très réussi, à l’encontre évidemment du cinéma commercial de ce début de siècle.

Star Wars Épisode III : la revanche des Sith, à 21h15 sur TMC – Trois étoiles

de George Lucas (2005)

Disons pour faire simple que cet « Épisode III » permet de surtout comprendre les origines du personnage qu’incarnait… pardon qu’incarnera le regretté Alec Guinness, celles de Luke Skywalker (Mark Hamill) et surtout de Dark Vador dont le masque néonazi et la cape noire masquaient les traits de l’acteur britannique David Prowse…

Il était temps, à 22h25 sur La Une – Trois étoiles

de Richard Curtis (2013)

Voilà une comédie romantique contemporaine originale, amusante, limpide, lumineuse, pétillante, charmante et surtout assez drôle, pour autant évidemment qu’on apprécie l’humour anglais. Un coup d’éclair dans la grotesque grisaille du genre : c’est vrai qu’il était temps !

L’aventure, c’est l’aventure, à 20h50 sur France 5 – Deux étoiles

de Claude Lelouch (1972)

Le quintette de sympathiques truands formé par Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Gérard, Charles Denner et Aldo Maccione est resté dans les mémoires tout comme la joyeuse immoralité d’un récit pas du tout innocent : l’auteur d’« Un homme et une femme » n’est jamais aussi efficace que quand il donne l’impression de ne pas se prendre au sérieux.