Fabrice et sa chemise à fleurs ont fait le buzz tout au long de «Koh-Lanta»: «Je n’ai pas fait exprès» (vidéo)

Sur Twitter, les mots « chemise » et « Fabrice » sont largement accolés. Il faut dire que l’aventurier de « Koh-Lanta » n’a eu de cesse d’épater les internautes et les téléspectateurs, participant aux épreuves d’immunité en chemise, sans que cela ne semble le déranger. Sur le camp, le quinquagénaire du Nord rivalisait aussi d’élégance. Le buzz a pris et Fabrice en est le premier étonne, lui qui n’avait pas du tout planifié que cette chemise puisse le rendre populaire : « Je n’ai pas fait exprès ! Je voulais des manches longues à la base, je voulais une chemise en jean, un peu à la Denis Brogniart. J’ai passé commande, mais elle n’est jamais arrivée ».

