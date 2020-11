Au Brésil, des fans de Harry Potter créent un balai à moteur qui «vole» (vidéo)

Alessandro Russo et Vinicius Sanctus sont fans de l’univers imaginé par J.K. Rowling. Ces Brésiliens ont donc envisagé de se déplacer comme le font les sorciers : avec un balai volant. Les deux hommes ont conçu des engins originaux repérés par le Huffington Post. Ces balais sont munis d’un moteur et d’une roue et circulent déjà dans les rues de Sao Paulo. « Les gens dans ‘Harry Potter contrôlent leur balai en penchant leur corps. Je me suis donc dit qu’on contrôlait déjà des véhicules en travaillant son équilibre. Donc si on peut le faire avec les pieds, pourquoi ne pas le faire sur un balai ? Peut-être que cela procurerait la même sensation que dans les films », explique l’un des deux créateurs.

Point de vue design, les créateurs ont cherché à se rapprocher du célèbre Nimbus 2000 d’Harry Potter. « Libre, vous vous sentez libre. Vous avez véritablement la sensation de voler en glissant à travers les rues. Il faut avoir un bon équilibre mais lorsque vous y arrivez, c’est vraiment incroyable », raconte Vinicius Sanctus à Reuters. L’engin va jusqu’à 60km/h tout de même. Et il pourrait bien apparaître rapidement sur le marché mondial, pour un prix de vente estimé à 624 euros le balai. Une ambition ultime pointe le bout de son nez : créer une nouvelle variante du Quidditch moldu – qui existe déjà et qui a connu un véritable boom – où les joueurs pourront enfourcher de vrais balais volants.