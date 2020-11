«Koh-Lanta»: attaquée sur les réseaux sociaux après ses critiques envers Brice, Lola réplique

>Les internautes frappés par le comportement de Lola après le confort de Koh-Lanta : « Elle est malade ou quoi ? »

La séquence a bien sûr été épinglée sur les réseaux sociaux, certains pointant vivement du doigt les critiques de Lola envers Brice. La Nordiste ne pouvait pas faire abstraction de ces vives réactions. Lors d’une séance de questions-réponses organisée sur Instagram ce dimanche 15 novembre, elle s’est rapidement confiée à ce sujet auprès de ses 130.000 abonnés, comme l’épingle Télé-Loisirs : « À Koh-Lanta, on ne s’aimait vraiment pas. Tout ce qu’il faisait m’agaçait et réciproquement. La fatigue et la tension, jouent énormément. Aujourd’hui, on est en très bons termes. On a su faire la part des choses ».