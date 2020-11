Maman chanteuse - Deux étoiles

Quatrième album pour le duo montréalais et pour Jasamine White-Gluz qui, entre-temps, a perdu sa moitié. C’est donc en solo qu’elle s’interroge à propos de la maternité et de l’âme des femmes, sur fond de pop-rock mélodieux, parfois mâtiné de trip-hop allumé. Un disque audacieux, à écouter sans préjugés et sans attentes, en mode « chill ».

