Saint Nicolas sera prudent

C’est une mesure symbolique, bien sûr, mais qui fait du bien. Le gouvernement a très sérieusement adressé un message à saint Nicolas, pour l’informer que le couvre-feu serait levé, pour lui et le Père Fouettard, la nuit du 5 au 6 décembre, pour permettre la distribution des jouets. On sourit, mais on applaudit le message. En ces temps difficiles, prendre soin des enfants, qui comprennent tout ce qui se passe bien mieux qu’on ne l’imagine, est une priorité. Mais cette Saint-Nicolas 2020 ne sera pas comme les autres, et les grands-parents, les premiers, doivent encore garder leurs distances...