En bonne santé, jusqu’au bout des ongles

Nos ongles nous accompagnent de bout en bout de notre existence et, pourtant, nous savons très peu de choses sur eux. Ils sont composés de kératine, au même titre que les poils, les cheveux ou encore l’émail dentaire. Ils sont également constitués de deux parties. D’un côté, la matrice, que l’on peut considérer comme la « fabrique à ongles » et qui est protégée par le repli dorsal. De l’autre, l’ongle proprement dit, qui adhère très fortement à son lit et qui est marqué à sa base par la « lunule », une zone plus claire en forme de demi-lune et dont la taille varie d’un...