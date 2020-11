À la télé ce soir: «Inglourious Basterds» ou «Hors de prix» (vidéos)

Hors de prix, à 21h05 sur France 2

Jean, serveur dans un grand hôtel de Biarritz, passe la nuit avec une cliente, Irène, la maîtresse vénale d’un vieux beau alcoolique, Jacques. Un an plus tard, les mêmes circonstances les réunissent. Cette fois, Jacques n’est pas dupe. Et Irène, brutalement quittée, croit toujours que Jean est richissime…