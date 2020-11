L’année 2020 démasquée par duBus et Oli

« Le monde d’après » pour duBus, « Masquarade » pour Oli. Un masque pour l’un, un virus tous spicules dehors pour l’autre : les couvertures de ces ouvrages donnent le ton d’une année 2020 et d’une actualité fortement dominée par la pandémie planétaire. Frédéric du Bus, alias duBus, et Olivier Piray, alias Oli, n’ont pas échappé à la tendance. Voilà 30 ans que duBus dessine pour la presse belge et 15 années qu’il livre une planche hebdomadaire dans « Soir mag ». Olivier Piray, 39 ans, dessine quotidiennement pour SudPresse depuis 2015 (et 2012 dans des...