Maisons de l’horreur : le sang, puis l’immobilier en suspens

Dutroux, Lhermitte, Derochette ou Fourniret : des criminels glaçants. Et des faits divers qui sont rattachés à des adresses. Le parcours immobilier des « maisons de l’horreur » n’est pas sans embûches. Retour sur plusieurs cas belges…

Des fleurs sans âge décorent une grille de chantier et rappellent que la maison en ruines qui se cache derrière n’est pas qu’un amas de briques et de gravats. La nature a repris ses droits par endroits. Le silence de la place du village accolée à la propriété renforce la tristesse des lieux. Les souvenirs douloureux continuent de hanter Sars-la-Buissière, quand le duo de bouquets fanés fait office de pâle hommage aux victimes de Marc Dutroux. Près de 25 ans après la découverte des corps de Julie et Mélissa enterrés dans le jardin, la maison hennuyère tient toujours debout. Un cadenas...