Un live inédit de Johnny Hallyday «réclamé depuis plus de 15 ans» va enfin sortir

Depuis la mort de Johnny Hallyday en décembre 2017, les aficionados du rockeur ont de temps en temps des inédits qui viennent réchauffer les cœurs. Le nouvel album symphonique du Taulier – Acte II – est attendu pour bientôt. Mais c’est une autre bonne nouvelle que les fans ont reçue : un live inédit va sortir le 11 décembre prochain. Il s’agit de l’enregistrement des quatre concerts organisés en décembre 2003 à Bercy.

D.R.

Johnny Hallyday clôturait alors la tournée « Plus près de vous » et retrouvait Bercy pour la première fois depuis 1995. Un fameux moment de partage et des concerts devenus mythiques aux yeux des fans qui attendaient ce live depuis près de 17 ans maintenant. Pendant ces shows de 2003, il avait notamment chanté pour la première fois sur scène le morceau « Le Cœur en deux », sorti en 1977, comme l’épingle BFMTV.

Via un communiqué, la maison de disques Universal a annoncé que le live « réclamé depuis plus de 15 ans » par les aficionados du Taulier va dont sortir. L’enregistrement de ces concerts avait « fait l’objet d’une pétition pour sa publication, mais la sortie du concert au Parc des Princes, enregistré en juin 2003, l’avait empêchée ». La mémoire de Johnny Hallyday, elle, continue d’être honorée par des fans toujours en demande de nouveautés.