Le Nissan Navara affirme son style

C’est surtout la calandre débordante, plus généreuse qu’auparavant, qui caractérise le nouveau Navara. Avec une nouvelle signature lumineuse en forme de « C » aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, le pick-up de Nissan s’inscrit parfaitement dans le contexte stylistique actuel et gagne en personnalité. Ce facelift amène également son lot de nouvelles aides à la conduite comme une meilleure vision périphérique à 360º et une alerte collision inédite. Également : une meilleure insonorisation et une capacité de charge utile en hausse.

...