Renault Twingo: et si c’était votre 1re électrique?

Il y a déjà près de cinq ans que la Twingo, troisième du nom, égaie nos villes. C’est à l’occasion de son rafraîchissement de milieu de vie que Renault introduit la version électrique. Enfin !, a-t-on envie de dire, car on se demande pourquoi ce n’est pas venu plus tôt. Qu’est-ce qui distingue une Twingo Electric d’une autre ? Esthétiquement, rien, si ce n’est les petites touches de bleu (la couleur électrique de Renault) apposées çà et là, dedans comme dehors, ou encore un tableau de bord un peu spécifique, puisque la jauge indique le niveau de la batterie, et des petites...