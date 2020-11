Les martyrs de Bastogne

À l’occasion du 75e anniversaire de cette terrible Bataille des Ardennes, en 2019, on a beaucoup écrit et lu sur ce sujet. Mais il y en a toujours à apprendre. Reparaît aujourd’hui chez Racine l’un des meilleurs ouvrages sur ces événements, écrit par le lieutenant-colonel Émile Engels. Ce « Bastogne. Trente jours sous le feu et la neige » tranche avec d’autres ouvrages par l’abondance de ses témoignages, ceux des militaires mais aussi et surtout ceux des habitants de Bastogne et des villages environnants. Ces récits éclairent d’une manière terrible un épisode que d’autres auteurs...