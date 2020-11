Kesako : Repair café

Vous le savez : votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur nécessitent un processus de production coûteux en matières premières, en transport, etc., et c’est donc particulièrement polluant. Un téléviseur par exemple demande l’extraction de 2,5 tonnes de matières premières et génère 350 kg de CO2. D’où l’idée de réparer soi-même pour moins polluer, mais aussi pour économiser sur son budget. C’est sur ce principe qu’est née, en Hollande semble-t-il, l’idée de créer des « Repair cafés », des lieux de rencontre où l’on vous aide et où, dans une certaine mesure, on vous...