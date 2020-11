Surfons tranquille: mieux protéger nos données privées

Des logiciels malveillants sont parfois glissés dans notre téléphone et peuvent, par exemple, récolter nos informations de connexions. Profitant du mois d’octobre, qui était le « mois de la Cybersécurité » au niveau européen, Google a annoncé de nouvelles mesures visant à améliorer notre sécurité et à mieux protéger nos données privées si nous utilisons ses services. Google précise que, désormais, si un grave problème de sécurité est détecté sur votre compte, il affichera automatiquement une alerte dans l’application Google que vous utilisez. Et il ne sera donc plus nécessaire d’...