Quand le compte officiel du pape François like une photo plutôt osée sur Instagram (vidéo)

La boulette n’a pas échappé à la principale intéressée. Natalia Gribotto a l’habitude de poster des photos osées sur Instagram pour mettre en valeurs ses charmes. La Brésilienne culmine à quelque 2,3 millions d’abonnés sur le réseau social de partage de photos. Qu’elle n’a pas été sa surprise de constater qu’une photo où elle apparaît en écolière plutôt dénudée a été likée par le compte officiel du pape François.

Une situation gênante pour le chef de l’église catholique et qui a été largement commentée sur le compte de la sulfureuse mannequin qui s’est empressée de partager l’information avec ses abonnés. Dans une vidéo préparée pour l’occasion, elle prouve par A + B que c’est bien le pape argentin qui a apposé son like sur ce cliché osé. « Je pars au Vatican. Au moins, j’irais au paradis », a plaisanté Natalia Gribotto, comme l’épingle le Huffington Post.

Il va de soi que le pape François ne gère pas lui-même sa communication sur les réseaux sociaux et qu’un community manager travaille pour lui à ce niveau-là. On imagine dès lors fort bien que l’homme derrière le compte Instagram du souverain pontife a dû confondre son compte privé et ce compte professionnel aux 7,3 millions d’abonnés au moment de liker la photo de la Brésilienne, notamment connu pour sa relation passée avec le basketteur Kyle Irving. Un bad buzz qui a assurément fait sourire sur la toile !