À la télé ce soir: «Il est elle» et «Skyscraper»

Juju a 14 ans. Comme de nombreux adolescents de son âge, il s'intéresse à la danse, à la chanson et pratique la guitare. Toutefois, Juju a une autre particularité, celle de se maquiller, d'écouter Lady Gaga et de chiper les robes de ses sœurs en cachette. Le garçon habite dans un petit village de campagne et souffre de son apparence...

Will Sawyer, un agent du FBI, a perdu une jambe lors d'une opération de libération d'otages. A l'hôpital, il a été soigné par Sarah qui est devenue sa femme. Désormais père de deux enfants, il s'est reconverti dans la sécurité des gratte-ciel. Son travail l'appelle en Chine où il doit inspecter un immeuble...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Vivement dimanche ! » à 13h40 sur Arte - Trois étoiles

Le dernier film du père de « L’homme qui aimait les femmes » est resté dans les mémoires de cinéphiles comme un brillant hommage aux films noirs des années 50 avec tous ses codes et, naturellement, l’absence de couleurs. Jean-Louis Trintignant – et la sublime Fanny Ardant s’y sont confondus à merveille, de même que la BO de Georges Delerue, fidèle au cinéaste depuis « Tirez sur le pianiste » en 1960.

« Inglourious Basterds », à 21h05 sur France 3 - Trois étoiles

Il y a à boire et à manger dans cette parodie des « Douze salopards » dynamisée et dynamitée par des clins d’œil cinéphiliques en veux-tu en voilà. Irrévérencieux, anachronique, jubilatoire : du Tarentino pur jus !

« Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

La saga culte de la décennie d’avant : quitte à la redécouvrir, autant commencer par le premier opus, celui qui met tout simplement tout en place. Faut s’accrocher…

« Café Society », à 21h05 sur Le Trois - Trois étoiles

Appelé à remplacer au pied levé Bruce Willis qui avait entamé le tournage, Steve Carell excelle dans le rôle de l’impresario au cœur de cette intrigue sentimentale située entre Hollywood et Broadway, en pleine éclosion du swing. Les « tubes » de Benny Goodman donnent le ton et tout le beau monde suit avec un naturel confondant. Magie d’ambiance. Un régal absolu pour les sens, à l’image de Kristen Stewart et Blake Lively se disputant les faveurs de Jesse Eisenbergs.

« Monsieur & Madame Adelman », à 22h35 sur Le Trois - Trois étoiles

L’auteur et sa compagne quasi néophyte Doria Tillier ont coécrit cette vraie perle romantique partiellement basée sur leurs improvisations quotidiennes ! La méthode est payante et appliquée avec un savoir-faire qui s’accompagne d’un contexte historique assez pertinent et « remonté » avec brio. L’un des meilleurs films français contemporains du genre.