Censurée, Marion Cotillard quitte Instagram: «Hasta la vista» (photo)

Elle était une fidèle d’Instagram, avec de nombreuses publications publiées sur son compte. Mais maintenant, c’est du passé ! Marion Cotillard a en effet déclaré ce mercredi qu’elle larguait les amarres. A l’origine de cette décision, on trouve une photo d’elle que n’ont manifestement pas appréciée les modérateurs du réseau social.

« On vit une époque formidable », s’indigne l’actrice

Il y a une quinzaine de jours, l’actrice publie une image d’elle-même torse nu lorsqu’elle était enfant. Le but : remercier les personnes qui lui avaient souhaité un joyeux anniversaire. A priori, rien de gênant selon l’actrice. Oui, sauf qu’Instagram ne l’a pas vraiment entendu de cette oreille. La photo a donc été censurée. Motif : « votre publication a été supprimée car son contenu va à l'encontre de nos Règles de la communauté. Nous avons créé ces règles afin d'aide et de protéger notre communauté sur Instagram », est-il écrit là où apparaissait sa photo avec la précision suivante : « Publication supprimée pour cause de nudité infantile ».

Pour Marion Cotillard, cela va trop loin. « On vit une époque formidable », dit-elle ironiquement avant de mettre un simple « Hasta la vista ». L’actrice n’a plus rien publié depuis. D’autres personnalités ont tenu à la soutenir, comme Benjamin Biolay : « C’est tellement orwellien toute cette merde! Courage », lui écrit-il.