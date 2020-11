Une grosse explosion du Stromboli provoque une pluie de cendres sur l’île (vidéo)

Il est le volcan le plus régulièrement actif de tout le continent européen. D’habitude, ses colères sont assez faibles, mais il en a été autrement ce lundi 16 novembre. Alors que les habitants commencent leur journée, la montagne se réveille brutalement, provoquant un nuage de cendres qui est retombé en partie sur les habitants situées en contrebas.

Aucun dégât ni décès rapporté

Sur les images, on peut voir que l’explosion, qualifiée de « majeure » par l’association italienne de vulcanologie, a émis une colonne de cendres de plus d’un kilomètre de haut et un flux pyroclastique qui a été jusqu’à la mer, située en contrebas. Heureusement, la lave a suivi la direction d’une pente où se déversent souvent les rejets du Stromboli, la Sciara del Fuoco (l’Allée du feu). Par contre, le nuage n’a pas épargné les habitations. La localité de l’île s’est ainsi vue recouverte par une pellicule noirâtre. Aucun dommage notable ni de victime n’a été rapporté. L’Institut national de géophysique et volcanologie précise de son côté que du point de vue sismique, l’éruption s’est caractérisée par « une séquence d’événements explosifs » qui ont duré près de quatre minutes. Elle a précisé que des précisions supplémentaires seraient données ultérieurement.

A noter qu’en juillet, d’autres explosions avaient eu lieu. L’île est coutumière des soubresauts du volcan mais certains épisodes, comme ici, perturbent le quotidien des habitants. Rien à voir cependant avec l’éruption de 2002 qui avait provoqué un mini-tsunami. Il est estimé que le Stromboli est déjà en activité plus ou moins constante depuis quelques milliers d’années.