En Italie, une entreprise crée des «tentes à câlins» pour les personnes contaminées par le Covid (vidéo)

Depuis de nombreux mois maintenant, nous sommes forcés de réduire nos contacts physiques avec ceux qui nous entourent, dont nos proches. Une situation compliquée sur le long terme, et encore plus pour les personnes fragiles ou contaminées par le coronavirus, qui sont forcées de s’isoler un maximum. Pour combler ce manque de contact physique et affectif, une entreprise installée dans le nord de l’Italie a développé une tente à câlins.

Gonflable en deux minutes, la tente est composée de deux espaces parfaitement étanches séparés par une bâche transparente amovible, rapporte France Info. Pour un maximum de sécurité, cette séparation centrale peut s’enlever afin d’être désinfectée. Avec un tel appareil, les personnes contaminées peuvent prendre dans leur bras, à travers la bâche transparente, leurs proches, tout comme les personnes plus fragiles. Le tout, en toute sécurité et donc sans risque de contamination.

« La dépression des personnes âgées et le laisser-aller s’installent quand les contacts physiques manquent avec leurs proches. C’est dévastateur », a expliqué le concepteur du projet, Davide Morandi, au micro de France Info. Le but de sa société est maintenant de vendre cette tente à câlins aux maisons de repos et centres hospitaliers.