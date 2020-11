À la télé ce soir: «Koh-Lanta» et «Skyscraper»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Ferdinand, à 20h sur Club RTL – Trois étoiles

de Carlos Saldanha (2017)

Pour ou contre la corrida ? Le moins qu’on puisse dire est que le débat bat son plein jusqu’au bout de ce film d’animation à cent pour cent original et tellement bien imaginé que même les très grands enfants y trouveront leur compte ! Le créateur de « Rio » est décidément un auteur à part dans le giron d’une production d’autant plus porteuse qu’elle n’est plus le monopole des maisons spécialisées.

Official Secrets (1re<UN>TV), à 20h30 sur Be 1 – Trois étoiles

de Gavin Hood (2019)

Dans ce « biopic » engagé consacré à l’« Affaite Katharine Gun », l’auteur sud-africain persiste et signe dans le combat contre les « injustices d’État ». Dévoilé au dernier Sundance, ce « Secrets officiels » constitue un film passionnant d’un bout à l’autre en compagnie principale de belle Keira Knightley dans le rôle de la « lanceuse d’alerte » et de ce bon vieux Ralph Fiennes en avocat futé.

Kick-Ass, à 22h30 sur AB3 – Trois étoiles

de Matthew Vaughn (2010)

Adaptée d’une bédé typiquement US de Mark Millar, cette troisième réalisation du maître de « Layer Cake » oscille entre l’humour saupoudré de savoureuses références et une violence parfois extrême. Dérangeant pour les uns, totalement poilant pour les autres, l’univers du titre tourne à la dérision la plus jubilatoire le mythe du super-héros et plus encore de la super-héroïne.

Transformers, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Michael Bay (2007)

Nettement plus à l’aise dans le domaine de la science-fiction pour grands ados que dans l’évocation historique à la « Pearl Harbor », l’auteur a relancé la mode de la fameuse gamme de jouets lancée en 1984. Aussi puéril que spectaculaire. Après « La revanche » (2009) et « La face cachée de la Lune » (2011), la saga a été dûment « re-startée » sans Shia LaBeouf.

Marguerite, à 23h25 sur France 3 – Deux étoiles

de Xavier Giannoli (2015)

Près de dix ans après « Quand j’étais chanteur », l’auteur réaborde le thème vocal avec cette histoire loufoque et pourtant réelle d’une cantatrice qui chantait complètement faux dans les salons chics des Années folles. La véritable héroïne de cette tragicomédie était américaine et a pris les traits de Meryl Streep dans le « Florence Foster Jenkins » de Stephen Frears, sorti un an plus tard. Cette version française a valu à Catherine Frot le César de la meilleure actrice.